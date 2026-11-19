Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este jueves la muerte de más de 20 supuestos terroristas en varias operaciones llevadas a cabo esta semana contra Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en la provincia de Jáiber Pastunjua (norte), situada cerca de la frontera con Afganistán.

Así, ha cifrado en 22 los sospechosos muertos en "múltiples operaciones" llevadas a cabo entre el 16 y el 17 de noviembre en Waziristán Sur, Bannu y Tank, antes de agregar que estos terroristas "están patrocinados por India", en línea con las reiteradas acusaciones en este sentido por parte de Islamabad contra Nueva Delhi.

El Ejército ha resaltado en un comunicado publicado a través de redes sociales que sus fuerzas incautaron además "armas y municiones" durante las operaciones y ha agregado que los sospechosos "participaban de forma activa en numerosas actividades terroristas en la zona", sin más detalles.

"Se están llevando a cabo operaciones de saneamiento para eliminar a cualquier otro elemento extremista respaldado por India que pudiera estar en la zona", ha subrayado, al tiempo que ha prometido trabajar para "erradicar del país la amenaza del terrorismo financiado y apoyado desde el extranjero".

La zona fronteriza entre Afganistán y Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.