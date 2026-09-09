Pakistán mata a once supuestos separatistas en nuevas operaciones en la provincia de Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles la muerte de once supuestos separatistas baluches en nuevas operaciones llevadas a cabo durante los últimos días en la provincia de Baluchistán, antes de agregar que las mismas se saldaron además con la incautación de cerca de tres toneladas de explosivos.

Así, ha detallado en un comunicado publicado a través de redes sociales que la primera operación fue llevada a cabo el 6 de septiembre contra un grupo de "terroristas" que "intentó establecer un bloqueo de carretera" en Jaran, lo que derivó en un enfrentamiento que se saldó con la muerte de ocho supuestos miembros del Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

El Ejército ha señalado que una segunda operación llevada a cabo un día después en la localidad de Washik se saldó con tres sospechosos muertos y "la incautación de 2,9 toneladas de explosivos que estaban siendo usadas para la fabricación de artefactos explosivos artesanales".

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.