Pakistán mata a varios supuestos talibán en nuevos enfrentamientos en la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de unos agentes de la Policía de Pakistán. - -/PPI via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han matado este viernes a varios supuestos talibán en el marco de un nuevo enfrentamiento en la frontera común, sin que las autoridades de Afganistán se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente, que se enmarca en un nuevo repunte de las tensiones durante los últimos días.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal paquistaní de noticias, APP, han señalado que las fuerzas de Pakistán han abortado un presunto intento de infiltración en la zona de Chaman, antes de recalcar que el Ejército ha respondido atacando "puestos" usados por los talibán, sin que por ahora haya un balance de víctimas.

El incidente ha tenido lugar un día después de que las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 denunciaran la muerte de cuatro civiles a causa de una nueva oleada de bombardeos lanzada por Pakistán contra puntos "utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de drones, en réplica a los ocho aparatos no tripulados lanzados en la víspera desde territorio afgano.

La zona fronteriza entre los dos países ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de Tehrik-i-Taliban (TTP) --conocido como los talibán paquistaníes--, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Estas tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP. A pesar de que las partes alcanzaron un alto el fuego, durante los últimos meses se han registrado varios cruces de ataques.