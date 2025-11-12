Pakistán no descarta atacar a Afganistán tras el atentado suicida en Islamabad

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, ha afirmado este martes que la opción de llevar a cabo acciones en territorio de Afganistán no puede ser "descartada" tras el atentado suicida que ha matado a doce personas en Islamabad y el ataque frustrado contra un campus militar en Waziristán Sur.

El titular de la cartera ministerial ha denunciado en una entrevista para la cadena Geo TV que "quienes se refugian bajo el amparo del régimen talibán afgano" llevan a cabo ataques contra Pakistán "repetidamente" y ha aseverado que Pakistán resolvería "responder con la misma moneda" cualquier provocación de Afganistán o de India, señalada poco antes por el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, por respaldar supuestamente a los grupos armados que desde territorio afgano habrían orquestado, según él, el ataque.

"Pakistán jamás iniciará ninguna aventura militar", ha defendido Asif, subrayando, en cambio, que Islamabad no dejará "ningún acto de agresión sin respuesta. "Responderemos con contundencia", ha advertido.

Su comparecencia en la cadena ha llegado tras una jornada de declaraciones en la que ha afirmado en la red social X que Pakistán está "en estado de guerra" y, más tarde, ha asegurado ante la prensa que el atentado terrorista en Islamabad ha enviado al país "un mensaje: todas sus zonas están a nuestro alcance".

Pakistán y Afganistán mantuvieron tres rondas de conversaciones de paz tras su conflicto armado del mes pasado para prolongar el alto el fuego en lugar de actuar contra los grupos milicianos que atacan territorio paquistaní desde su frontera. Con todo, la última de las negociaciones concluyó sin avances y este lunes el Ejército paquistaní afirmó haber matado a una veintena de supuestos terroristas en varias operaciones llevadas a cabo en la provincia de Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, además de otros dos al frustrar un atentado contra un campus militar en Waziristán Sur.