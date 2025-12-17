Pakistán prorroga otro mes el cierre de su espacio aéreo a aviones de India

Archivo - Un avión en el aeropuerto de Gwadar, en Pakistán (archivo) - Europa Press/Contacto/China-aided New Gwadar Inter
MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Pakistán han extendido este miércoles hasta el 24 de enero el cierre de su espacio aéreo para aviones indios, en medio de las tensiones bilaterales y dando continuidad a una medida que entró en vigor hace ocho meses por el repunte de las disputas, que derivaron en varios días de combates en mayo.
La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán (PAA, según sus siglas en inglés) ha indicado en un boletín conocido como NOTAM que el cierre, que afecta a aviones que sean propiedad, sean operados o estén alquilados por India, incluidos aparatos militares, será prorrogado durante un mes, según ha recogido la cadena de televisión paquistaní Geo TV.
Pakistán cerró su espacio aéreo hace ocho meses en respuesta a la decisión de India de suspender el Tratado de Aguas del Indo por las tensiones derivadas de un atentado perpetrado en Pahalgam, en la zona de Cachemira administrada por India, que acusó a Islamabad de estar detrás del suceso, algo rechazado por las autoridades paquistaníes.
Las tensiones derivaron en una ofensiva india a principios de mayo, con bombardeos contra varios puntos de Pakistán, que respondió con una operación militar contra el país vecino. Tras cerca de 90 horas de intercambios de ataque, ambas potencias nucleares alcanzaron un alto el fuego que sigue en pie.