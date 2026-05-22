Palestina afirma que los abusos de Israel contra activistas son una "política oficial" ajena a "la moralidad"

Archivo - El primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, en la ciudad cisjordana de Ramala (archivo) - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha subrayado este viernes que las acciones del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que publicó un vídeo reprendiendo y humillando a los activistas de la flotilla interceptada en aguas internacionales del mar Mediterráneo cuando intentaban llegar a la Franja de Gaza, "reflejan una política oficial israelí que ha perdido toda conexión con la legalidad, la moralidad y la dignidad humana".

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" en un comunicado "las escenas de abuso y humillación" contra los activistas, que "levaron anclas hacia Gaza en una noble misión humanitaria", antes de criticar los actos de "las fuerzas de ocupación y sus ministros extremistas" y afirmar que "la deliberada grabación, emisión y enorgullecimiento por estas escenas no es un incidente aislado ni una actuación individual".

Así, ha manifestado que estos actos de Ben Gvir "reflejan claramente" que las autoridades israelíes "han convertido la humillación colectiva en una parte explícita de su doctrina política y de seguridad". "El Gobierno de ocupación no se contenta ya con cometer crímenes contra los palestinos, sino que busca transformar la opresión y la humillación en un espectáculo rutinario retransmitido al mundo sin la menor rendición de cuentas", ha argumentado.

La cartera ha destacado que esto forma parte de "un intento de asentar una realidad fundamentada en arrebatar toda dignidad, humanidad y derechos fundamentales a los palestinos y a los que muestran solidaridad con ellos", al tiempo que ha incidido en que el vídeo publicado por Ben Gvir "representa la imagen auténtica del racista régimen colonial israelí".

"Este régimen ve a los palestinos y a los que muestran solidaridad con ellos como un objetivo de subyugación, opresión y quebranto de su voluntad", ha esgrimido el ministerio, que ha hecho hincapié en que "este crimen trasciende al ministro extremista y abarca a toda la estructura de la ocupación".

"Sus fuerzas e instituciones gubernamentales participan, encubre y perpetran a diario estos crímenes contra palestinos desarmados, reflejo de una política oficial e indivisible", ha reiterado, antes de ensalzar "la valentía y postura humanitaria" de los activistas, deportados durante la jornada del jueves y entre los que figuran más de 40 ciudadanos españoles.

A las condenas se ha sumado el presidente palestino, Mahmud Abbas, quien ha señalado que las acciones a las que fueron sometidos los activistas "suponen una violación flagrante de todos los valores humanitarios y normas internacionales", antes de ahondar en que las acciones de Ben Gvir "reflejan la mentalidad racista y extremista que rige las políticas del gobierno de ocupación".

Además, ha reiterado que "interceptar los buques de la flotilla en aguas internacionales no solo constituye un acto ilegal, sino que también equivale a un acto de piratería marítima y a una flagrante violación del Derecho Internacional, así como a un ataque descarado contra la libertad de navegación y los esfuerzos humanitarios y solidarios internacionales", según ha recogido la agencia palestina de noticias WAFA.

Abbas ha aplaudido la labor de los activistas de la flotilla, a los que ha descrito como "representantes de la conciencia de una humanidad libre", y ha pedido a la comunidad internacional, incluida Naciones Unidas, que "asuman sus responsabilidades legales y humanitarias hacia el pueblo palestino, levanten el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza y trabajen para detener los ataques israelíes contra los palestinos, su tierra y sus lugares sagrados".