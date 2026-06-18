Palestina condena la aprobación de Israel a la construcción de una escuela judía en Hebrón, Cisjordania

Archivo - El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, en una imagen de archivo. - Jonathan Brady/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha condenado la decisión de Israel de aprobar la construcción de una escuela judía en la ciudad cisjordana de Hebrón y su expansión del levantamiento de edificaciones en asentamientos en Cisjordania, que describe como "una violación flagrante del Derecho Internacional".

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" la "continuada política de expansión de asentamientos por parte de las autoridades de ocupación israelíes", incluida la aprobación a otras 576 unidades en asentamientos en Cisjordania, incluida la citada escuela en Hebrón.

Así, ha resaltado en un comunicado que estos pasos "suponen una peligrosa escalada de las actividades ilegales en asentamientos y una violación flagrante del Derecho Internacional y las resoluciones internacionales", así como de "la visión de la Administración de (el presidente estadounidense, Donald) Trump".

La cartera ha advertido por ello del "peligro" de estas políticas, que "reducen las posibilidades de paz y estabilidad y elevan las tensiones", antes de reclamar a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades legales y morales" y "presione" a Israel para que "detenga inmediatamente todas las actividades en asentamientos".

El comunicado ha sido publicado en respuesta a la decisión del Consejo de Planificación Superior de la Administración Civil, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel, sobre la construcción de 576 unidades de vivienda en Cisjordania, incluida una yeshivá en Hebrón, saltándose los permisos de las autoridades locales.

El paso llega después de que el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunciara el martes la anunciación de los Acuerdos de Hebrón, firmados en 1997 en el marco de los Acuerdos de Oslo, una decisión que permite arrebatar competencias a las autoridades palestinas en esta ciudad.

El documento contemplaba el repliegue parcial de las tropas israelíes de Hebrón, en línea con lo pactado en los Acuerdos de Oslo, dejando cerca del 80% de la ciudad bajo control palestino, con el resto en manos de Israel, si bien también en esta zona hay una mayoría de población palestina, con enclaves de colonos judíos.

De esta forma, Israel mantuvo el control de seguridad en la segunda zona, conocida como H2 --incluida la Tumba de los Patriarcas--, si bien las competencias civiles, también sobre planificación y construcción en este área quedaron en manos de las autoridades palestinas.