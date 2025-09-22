Palestina iza su bandera en su legación en Londres tras el reconocimiento por parte de Reino Unido

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La legación palestina en Reino Unido ha celebrado este lunes una ceremonia especial para izar la bandera de Palestina en el edificio, un día después de que Londres reconociera al Estado palestino junto a Canadá y Australia, un paso al que se sumó horas después Portugal, medidas aplaudidas por la Autoridad Palestina y criticadas con dureza por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La ceremonia ha estado encabezada por el representante palestino en el país europeo, Husam Zomlot, y ha contado con la presencia de parlamentarios, diplomáticos árabes y representantes del Gobierno británico, según ha indicado la legación diplomática en su cuenta en la red social X.

Zomlot, que ha desvelado una placa con el cambio de nombre a Embajada del Estado de Palestina, ha destacado que se trata de "un momento histórico" en la ciudad en la que se firmó en 1979 la Declaración de Balfour, al tiempo que ha afirmado que el paso llega "durante el dolor y sufrimiento inimaginable por el genocidio (de Israel) en (la Franja de) Gaza".

"Este reconocimiento llega en un momento en el que la humanidad del pueblo palestino sigue siendo cuestionada y nuestros derechos básicos siguen estando negados", ha dicho, antes de reseñar que "el reconocimiento no va solo de palabras, sino sobre reconocer al pueblo de Palestina, cuya resiliencia y valor no tienen igual y que resisten a su eliminación".

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino --entre ellos España--, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.