Palestina retira su candidatura a una Vicepresidencia de la Asamblea General de la ONU

Archivo - El representante del Estado de Palestina ante Naciones Unidas, Riad Mansur, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Palestina han retirado la candidatura de su representante permanente ante Naciones Unidas, Riad Mansur, para una de las más de 20 vicepresidencias con las que cuenta la Asamblea General de la ONU, sin que por ahora hayan trascendido oficialmente los motivos de este paso, en medio de informaciones sobre presiones de Estados Unidos relativas a visados.

"La nominación del Estado de Palestina para una posición de vicepresidente en la Asamblea General de Naciones Unidas para la 81ª sesión ha sido retirada", han señalado a Europa Press fuentes de la Secretaría General de la ONU, mientras que la Embajada palestina en Madrid ha declinado hacer comentarios al respecto.

La confirmación de la retirada de la candidatura llega poco después de que la emisora pública estadounidense, NPR, desvelara la existencia de un documento del Departamento de Estado estadounidense ordenando a diplomáticos del país norteamericano en Jerusalén para que presionaran a funcionarios palestinos con el objetivo de que Mansur diera un paso a un lado, amenazando con revocaciones de visados.

El documento, fechado el 19 de mayo, recoge que Mansur --quien ocupa el cargo de representante palestino en la ONU desde 2005, reemplazando a Naser al Qudua-- "tiene un historial de acusar a Israel de genocidio" y agrega que su candidatura "azuza las tensiones" y socava el plan presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro de Gaza, aceptado en octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que llevó aparejado un frágil alto el fuego.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado más de 880 palestinos muertos y cerca de 775 heridos por ataques israelíes desde el alto el fuego, al tiempo que han criticado que sigan en pie numerosas restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, argumentando que no es viable pasar a la segunda fase del plan de Trump sin que se cumplan los requisitos de la primera, que incluyeron la entrega de todos los rehenes --vivos y muertos-- tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Una plataforma para que Mansur ejerza su influencia no mejoraría la vida de los palestinos y dañaría significativamente las relaciones de Estados Unidos con la Autoridad Palestina. El Congreso se lo tomaría muy en serio", recoge el documento, que por ahora no ha generado reacciones oficiales por parte de las autoridades palestinas, encabezadas por el presidente, Mahmud Abbas.

Las amenazas en torno a la revocación de visados recuerdan a la situación vivida en 2025, cuando Washington denegó visados a varios altos cargos palestinos, incluido Abbas, de cara a la 80º Asamblea General de Naciones Unidas, si bien no aprobó la revocación de documentos de la delegación palestina ante el organismo internacional, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

Por otra parte, la retirada de la candidatura de Mansur llega después de que el propio representante permanente palestino hiciera lo propio en su intento de ser nombrado presidente de la Asamblea General de la ONU, un paso que la legación achacó a "las condiciones existentes en Palestina".

"La Misión Permanente de Observación del Estado de Palestina ante Naciones Unidas aprovecha esta oportunidad para expresar su gratitud a la Cumbre Árabe por la nominación y apoyo, y a todos los Estados que expresaron su respaldo a la candidatura", afirmó en su documento, igualmente tras informaciones sobre presiones desde Estados Unidos e Israel para que Mansur se apartara.

Tras el paso de Mansur en febrero, el representante permanente de Israel ante la ONU, Danny Danon, subrayó en un mensaje en redes sociales que "desde el principio, la mera presentación de la candidatura fue un intento más de convertir la Asamblea General de la ONU en un circo político contra Israel y de reforzar la posición de la delegación palestina por la puerta trasera".

"La delegación palestina debería empezar a centrarse en detener la incitación al terrorismo y en reformar realmente la Autoridad Palestina", sostuvo Danon, quien reconoció además la "actividad diplomática" ante el organismo internacional para lograr la retirada de la candidatura de Palestina a la Presidencia de la Asamblea General.

La elección del presidente de la Asamblea General y las 21 vicepresidencias --divididas en seis países africanos, cinco de Asia-Pacífico, tres de América Latina y Caribe, uno de Europa del Este y otro de Europa occidental y otros Estados, además de los seis miembros permanentes del organismo: China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia-- tendrá lugar el 2 de junio.

Palestina cuenta desde noviembre de 2012 con estatus como Estado observador no miembro de la ONU --algo que comparte únicamente con el Vaticano--, si bien en 2024 la Asamblea General aprobó una medida para expandir sus derechos de participación, pasando a ser un Estado observador permanente, lo que le permite participar en todos los procedimientos de la organización, excepto en la votación de proyectos de resolución y decisiones en sus principales órganos y organismos.