Un parlamentario de Irán dice que Teherán podría enriquecer uranio al 90% si EEUU e Israel reactivan su ofensiva

Archivo - Bandera de Irán en la Embajada iraní en la capital de Alemania, Berlín (archivo) - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, ha subrayado este martes que "una de las opciones" que baraja Teherán en caso de que Estados Unidos e Israel reactiven su ofensiva militar contra el país podría ser empezar a enriquecer uranio al 90%, que permitiría producir combustible para armas nucleares.

"Una de las opciones de Irán, en caso de un nuevo ataque, podría ser el enriquecimiento al 90%", ha dicho Rezaei en un breve mensaje publicado en redes sociales. "Lo examinaremos en el Parlamento", ha agregado, sin más detalles sobre si existe una propuesta para abordar esta opción en caso de colapso del alto el fuego actualmente en vigor.

Irán, que ha negado en todo momento tener un plan para desarrollar armas nucleares --algo verificado por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA)--, fue objetivo desde el 28 de febrero de una ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel, lanzada precisamente en medio de negociaciones entre Teherán y Washington para un nuevo acuerdo nuclear.

Durante los últimos años, los gobiernos de Estados Unidos e Israel han alertado sobre la existencia de un plan secreto de Irán para hacerse con este armamento, si bien el país no habría iniciado hasta ahora enriquecimiento al 90%, permaneciendo en torno al 60%. Sus reservas no están claras en estos momentos a causa de los bombardeos contra sus instalaciones durante la última ofensiva y la lanzada por ambos países en junio de 2025, que duró doce días.