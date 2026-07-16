El Parlamento aprueba el nombramiento de Serhi Koretski como nuevo primer ministro de Ucrania

Archivo - Una bandera ucraniana ondea durante una manifestación con motivo del tercer aniversario de la invasión armada rusa a gran escala contra Ucrania, en la Puerta del Sol, a 22 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves el nombramiento de Serhi Koretski como primer ministro del país, apenas unos días después del cese de su predecesora, Yulia Sviridenko, y tras ser recomendado para el puesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"La Verjovna Rada (Rada Suprema) de Ucrania ha votado a favor de nombrar a Serhi Koretski como primer ministro de Ucrania", ha afirmado el organismo en un breve comunicado, en el que ha resaltado que 289 de los 450 parlamentarios han votado a favor de su ratificación en el puesto.

Tras ello, el presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha anunciado un receso para permitir al gubernamental Servidor del Pueblo de Zelenski, iniciar conversaciones para la formación del nuevo Gobierno, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

Zelenski confirmó el miércoles a Koretski, director general de Naftogaz --la petrolera y gasística estatal--, como "la persona mejor preparada" para ejercer como primer ministro, antes de explicar que es el más idóneo para cumplir con la prioridad de preparar al Estado ucraniano para el invierno, una época del año durante la cual el Ejército ruso incide sus ataques contra las instalaciones energéticas.

Entre las novedades, se prevé que Koretski recupere el Ministerio de Agricultura y divida el de Reconstrucción en otros dos el de Infraestructura y Reconstrucción, y el de Comunidades y Desplazados Internos, y que el ministro del Interior, Igor Klimenko, asuma la cartera de Defensa. Cabe recordar que las candidaturas para ocupar ésta y la de Asuntos Exteriores son presentadas por el presidente, a diferencia del resto de ministerios.