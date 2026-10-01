El Parlamento de Argelia aprueba la pena de muerte para quienes provoquen incendios deliberadamente

Archivo - Abdelmayid Tebún se dirige a la nación desde el Parlamento - Algerian Presidency Office apai / Zuma Press / Eu

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Argelia ha aprobado este jueves una modificación del Código Penal que establece la pena de muerte para aquellas personas que sean declaradas culpable de provocar incendios intencionadamente, después de que este verano una oleada de incendios haya dejado decenas de muertos y heridos.

El proyecto, que ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de diputados, incluye "la imposición de la pena de muerte a los autores de delitos de incendio intencionado en bosques y campos y de destrucción intencionada de bienes públicos y privados, cometidos en beneficio de partes extranjeras, en el marco de la traición, la colaboración con el enemigo o la delincuencia organizada".

Los diputados han incluido asimismo el secuestro de menores --que incluya tortura, agresión sexual o mutilación-- como delito castigado con la pena capital, una figura que incluida en el Código Penal argelino aunque no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1993.

Las autoridades argelinas han cifrado en doce los muertos y en 54 los heridos en los incendios registrados en el noreste del país durante una intensa ola de calor, pero medios independientes como el portal Twala manejan un balance en torno al centenar de víctimas mortales.