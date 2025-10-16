El Parlamento de Georgia aprueba endurecer las penas contra los manifestantes

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Georgia, controlado por el partido gobernante Sueño Georgiano, ha aprobado este jueves un nuevo paquete legislativo que endurece las penas contra los manifestantes en el marco de las tensiones sociales y políticas en el país desde las elecciones de octubre del año pasado.

Los manifestantes se enfrentarán ahora en vez de a multas a detenciones administrativas de hasta 15 días en el caso de cubrir sus rostros durante las protestas; transportar material pirotécnico u otras sustancias intoxicantes, así como bloquear carreteras y montar barricadas en las calles del país.

El Parlamento también ha aprobado castigar con hasta 60 días de detención administrativa a aquellos que participen en protestas que hayan sido prohibidas, mientras que los manifestantes se enfrentarán a penas mayores por violar repetidamente la ley, según Civil Georgia.

Asimismo, los organizadores de las protestas podrían ser condenados a hasta cuatro años de prisión. De igual forma, el nuevo paquete legislativo contempla penas de hasta un año de prisión para aquellos que desobedezcan órdenes de las autoridades policiales o cometan "actos ilegales" en su contra.

La medida se produce después de que decenas de manifestantes asaltaran a principios de mes el palacio presidencial de Tiflis, la capital georgiana, en el marco de las recientes elecciones municipales, boicoteadas por la oposición.

La UE ha dado por suspendidas las negociaciones de adhesión de Georgia después de que el bloque comunitario denunciara que Sueño Georgiano se ha convertido en el brazo ejecutor de las políticas de Rusia en el país, como una polémica ley de agentes extranjeros o una normativa contraria a los intereses de la comunidad LGTBI.