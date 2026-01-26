El Parlamento de Irak elige este 27 de enero al próximo presidente del país entre una veintena de candidatos

Archivo - El presidente saliente de Irak, Abdul Latif Yamal Rashid - Europa Press/Contacto/Iraqi Presidency Office apa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Irak, Haibat al Halbusi, ha anunciado este domingo que el próximo martes, 27 de enero, los diputados elegirán al nuevo presidente del país, tras las elecciones del pasado noviembre en las que ganó la coalición chií del primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, si bien la Constitución estipula que la Presidencia debe estar encabezada por un miembro de la comunidad kurda.

Al Halbusi, en el cargo desde finales del pasado diciembre, ha difundido el programa de la que será la octava sesión parlamentaria desde los comicios, que incluye la "elección del presidente de la República", en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

Los cerca de 300 diputados de la cámara tendrán que elegir entre los 19 candidatos que cumplen con los requisitos legales para ejercer la Presidencia del país, después de que un tribunal resolviera las apelaciones y añadiera cuatro nombres a la lista de 15 elegibles anunciados por el Parlamento.

Entre los candidatos destacan el jefe de Estado saliente, Abdul Latif Yamal Rashid, y el ministro de Exteriores, Fuad Hussein, de acuerdo a Shafaq, que recuerda que la elección de este puesto expira el 28 de enero, apenas un día después de la sesión fijada para ello.

Durante la sesión, además, está previsto que el futuro presidente encargue al ex primer ministro (2006-2014) y candidato de la coalición chií Marco de Coordinación, Nuri al Maliki, la formación del próximo gobierno.

Las elecciones parlamentarias se saldaron con la victoria de la coalición encabezada por el primer ministro Al Sudani, Construcción y Desarrollo, que abrió un proceso de negociaciones para formar un gobierno de coalición de cara a lograr una estabilidad política en el país centroasiático.

En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abordado estas "deliberaciones en curso" en una conversación telefónica con Al Sudani, "enfatizando su compromiso compartido de garantizar que Irak pueda desarrollar plenamente su potencial como fuerza impulsora de la estabilidad, la prosperidad y la seguridad en Oriente Próximo".

El responsable de la cartera diplomática estadounidense ha advertido al dirigente iraquí de que "un gobierno controlado por Irán no puede priorizar con éxito los intereses de Irak, mantener a Irak al margen de los conflictos regionales ni impulsar la asociación mutuamente beneficiosa entre Estados Unidos e Irak".

Además, según recoge un comunicado de su portavoz adjunto, Tommy Pigott, Rubio ha vuelto a destacar el "liderazgo" de Bagdad en el traslado, a instalaciones iraquíes, de cientos de combatientes de Estado Islámico que permanecían en cárceles hasta ahora custodiadas por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en el noreste del país.

"El Secretario y el primer ministro analizaron las gestiones diplomáticas en curso para garantizar que los países repatríen rápidamente a sus ciudadanos iraquíes y los lleven ante la justicia", ha indicado Washington.