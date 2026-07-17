El Parlamento de Japón aprueba una ley que relaja la sucesión imperial, pero sin modificar la línea paterna

Archivo - El emperador Naruhito ante el Parlamento japonés
Archivo - El emperador Naruhito ante el Parlamento japonés - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 17 julio 2026 17:02
Seguir en

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Japón ha aprobado este viernes una ley para relajar las normas de sucesión imperial con respecto al matrimonio y la adopción, si bien mantiene el tradicional sistema de heredar el trono en el país solo por la línea paterna.

La iniciativa --impulsada por la primera ministra Sanae Takaichi, la primera mujer en gobernar el país-- no contempla cambios en la actual disposición de la sucesión al trono imperial por línea paterna, por lo que seguirá sin haber emperatrices o sucesoras por línea materna en Japón.

No obstante, las mujeres de la familia imperial, como la princesa Aiko, ya no tendrán que renunciar a su estatus si deciden contraer matrimonio. La nueva legislación permite a estas mujeres figurar en el registro de residentes, al igual que la mayoría de ciudadanos japoneses, según ha recogido la cadena de radiodifusión pública, NHK.

Con respecto a sus cónyuges o hijos, no podrán integrarse en la familia imperial y seguirán siendo ciudadanos comunes. Asimismo, la norma permite la adopción de descendientes varones pertenecientes a la línea paterna de antiguas ramas de la familia imperial.

La sucesión imperial ha sido motivo de debate en Japón debido a que solo hay tres herederos varones del emperador Naruhito, quien actualmente tiene 66 años. La ley entró en vigor en 1947 durante la ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado