El Parlamento del Kurdistán iraquí elige a su nueva presidenta tras más de dos años de bloqueo postelectoral

Archivo - Bandera del Kurdistán en la localidad de Duhok, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (archivo) - Ismael Adnan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí ha elegido este miércoles a su nueva presidenta, más de dos años después de la celebración de las elecciones y tras una votación en la que por fin se ha logrado el 'quorum' necesario en medio de profundas disputas entre los principales partidos kurdos.

La sesión, la primera celebrada desde los comicios de octubre de 2024, se ha saldado con la elección de Vala Farid Ibrahim, candidata del Partido Democrático del Kurdistán (KDP), como presidenta del organismo, quien se ha hecho con los respaldos de los 52 diputados presentes, marcada nuevamente por el boicot de la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK) y sus aliados de Nueva Generación.

Asimismo, Rami Nuri y Muna Qahuachi han sido elegidas como vicepresidente y secretaria del Parlamento, respectivamente, cumpliendo con las cuotas cristiana y turcomana en el organismo, marcado por las disputas entre los principales bloques, que han impedido las actividades del Parlamento desde las elecciones.

Los comicios se saldaron con la victoria del KDP del histórico líder kurdo Masud Barzani, que se hizo con 39 de los cien escaños del Parlamento del Kurdistán iraquí, Por detrás quedaron la PUK de Bafel Talabani, con 23 escaños, y Nueva Generación, con 15. Asimismo, la Unión Islámica del Kurdistán (KIU) obtuvo siete representantes.

Esta falta de mayorías en el Parlamento ha quedado rota en esta ocasión, después de que el PDK lograra convencer a un número suficiente de diputados para participar en la sesión, descrita el martes por la PUK como "ilegal". "Consideramos ilegítima esta sesión, contraria a los pilares de una verdadera asociación y un intento de imponer la voluntad de un partido político", criticó.

"Cuando los cimientos de la democracia se ven socavados mediante sobornos, amenazas y presión psicológica destinados a influir en las decisiones de los parlamentarios, no reconoceremos ningún Parlamento ni Gobierno que surja de tales encuentros bajo este marco superficial e ilegítimo", advirtió la formación a través de un comunicado.

A pesar de ello, Farid ha recalcado que "la sesión se ha celebrado en línea con la ley y los reglamentos (del Parlamento)", antes de incidir en que la cúpula elegida será "permanente" y no "temporal", según ha recogido la cadena de televisión kurda Rudaw. Además, ha adelantado el inicio de "procedimientos legales" para nominar al presidente de la región.

La sesión ha tenido lugar además después de que el Tribunal Supremo de Irak aplazara a finales de octubre su decisión sobre una demanda que exige cambiar el estatus del actual gobierno kurdo a uno de interinidad, en otro ejemplo de las disputas internas en la región semiautónoma, que durante los últimos años han repuntado drásticamente.