El Parlamento de Líbano aprueba aplazar dos años las legislativas a causa de los ataques de Israel

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Líbano ha aprobado este lunes un aplazamiento durante dos años de las elecciones legislativas, previstas para mayo, a causa de los ataques de Israel contra presuntos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

La votación, celebrada poco después de que Israel lanzara una nueva oleada de bombardeos contra la capital, Beirut, se ha saldado con 76 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha recalcado este mismo lunes que "los continuos ataques israelíes" contra Beirut y otras zonas del país "no lograrán el objetivo que Israel persigue", antes de reiterar el compromiso del país con el alto el fuego firmado en noviembre de 2024 con el país vecino.

Asimismo, ha subrayado que Beirut "está totalmente dispuesto" a "reanudar las negociaciones y abordar los aspectos de seguridad necesarios para detener la peligrosa escalada israelí", al tiempo que ha destacado que Beirut mantiene su compromiso con lograr el desarme de Hezbolá, un grupo respaldado por Teherán.

"La decisión del Gobierno sobre el control de armas se implementará según el plan establecido por el mando del Ejército, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan", ha explicado el mandatario, que ha hecho hincapié en que los ataques contra las Fuerzas Armadas "contribuyen a los intentos de socavar la autoridad del Estado y cuestionar sus capacidades".

Las autoridades libanesas han elevado a cerca de 400 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.