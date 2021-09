El Parlamento de Libia aprueba una moción de censura contra el Gobierno interino de Abdul Hamid Dbeibé

Archivo - El primer ministro del Gobierno de unidad de Libia, Abdul Hamid Dbeibé - Fabio Frustaci/POOL/LaPresse via / DPA - Archivo

El primer ministro rechaza el resultado y seguirá en el puesto para "salvar el país y evitar nuevas guerras"

La ONU ve con "preocupación" la acción parlamentaria y reafirma su apoyo en el Gobierno interno

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Libia ha aprobado este martes una moción de censura contra el Gobierno interino que encabeza Abdul Hamid Dbeibé como primer ministro, una decisión inmediatamente criticada por el Alto Consejo de Estado, que ha dicho que no la reconocerá.

El portavoz de la Cámara de Representantes, Abdulá Belhaq, ha indicado que la votación se ha saldado con el voto favorable a la moción de 89 de los 113 parlamentarios presentes, un día después de que la sesión fuera aplazada debido a la falta de 'quorum' para celebrar los procedimientos.

En respuesta, el portavoz del Alto Consejo de Estado, Muhamad bin Abdelnaser, ha dicho que el organismo rechaza estos procedimientos y los considera "inválidos" y "violatorios" del Acuerdo Político, según ha recogido la cadena de televisión libia Al Ahrar.

Por su parte, Dbeibé ha hecho lo propio y ha asegurado que se mantendrá en el cargo con el objetivo de "salvar el país y evitar nuevas guerras", por lo que ha pedido el apoyo de sus seguidores a los que ha citado este martes en la Plaza de los Mártires de Trípoli.

Dbeibé, quien se ha unido a sus partidarios en las protestas, ha asegurado que el Parlamento "ya no puede representar al pueblo libio", los diputados, ha dicho, "no quieren más que maldad, destrucción y guerras", informa el portal The Libya Observer.

LA ONU RECHAZA LA MOCIÓN DE CENSURA

La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha manifestado su "preocupación" por esta moción de censura aprobada en el Parlamento y ha reafirmado que en lo que a la organización respecta el Gobierno interino continúa siendo el "legítimo" hasta que sea remplazado por otro en las urnas.

La UNSMIL destaca que el "enfoque" del Gobierno "sigue siendo llevar al país hacia las elecciones parlamentarias y presidenciales del 24 de diciembre de 2021", además de "brindar los servicios necesarios a la población", por lo que insta al Parlamento a completar los trabajos de la ley electoral de las parlamentarias y avanzar en los esfuerzos "para construir un amplio consenso" legislativo al respecto.

Por ello, la misión de Naciones Unidas ha solicitado a todos "los actores políticos relevantes" que continúan enfocados en completar "el marco constitucional y legislativo para las elecciones del 24 de diciembre y se abstengan "de cualquier acción que pueda socavar el proceso electoral, la unidad y la seguridad del país".

La votación ha llegado menos de una semana después de que el presidente de la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk (este), Aguila Salé, ratificara la legislación que regirá las próximas elecciones sin presentar el texto a votación, en medio de las críticas contra él por intentar beneficiar al general Jalifa Haftar.

Por su parte, el jefe del Alto Consejo de Estado, Jalid al Mishri, propuso el lunes posponer la celebración de las elecciones presidenciales, previstas para el 24 de diciembre según el acuerdo que permitió la reunificación de las instituciones.

Al Mishri, que defendió que las parlamentarias sí se celebren ese día, manifestó que las presidenciales deberían ser aplazadas hasta que se celebre el referéndum sobre los cambios que se están preparando para la Constitución. Este organismo envió el domingo a la Cámara de Representantes la base constitucional aprobada el domingo para los comicios.

Uno de los artículos más importantes del documento es el que detalla que ningún oficial militar, incluso si renunciaron hace menos de dos años, puede postularse a la Presidencia. Esto puede tornarse en motivo de controversia entre el Alto Consejo de Estado y la Cámara de Representantes, ya que en base a este artículo el general Jalifa Haftar no podría presentarse al cargo.

Libia cuenta desde marzo con un Gobierno de unidad tras un proceso de conversaciones para unificar las administraciones enfrentadas, después de que las autoridades asentadas en Trípoli, reconocidas internacionalmente, repelieran el año pasado la ofensiva lanzada en 2019 por el general Haftar, leal a las autoridades orientales.

El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de unas elecciones legislativas y presidenciales, con las que se espera dar carpetazo a la crisis institucional abierta en 2014 y a la inestabilidad que sufre desde la captura y ejecución en octubre de 2011 del entonces líder libio, Muamar Gadafi.