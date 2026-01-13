El Parlamento ucraniano confirma la destitución del ministro de Defensa para asumir como titular de Energía

Archivo - Denis Shmigal, durante su etapa como primer ministro, en una rueda de prensa desde Polonia. - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Rada Suprema ucraniana ha confirmado este martes la destitución del hasta ahora ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmigal, paso necesario para asumir como próximo titular de Energía, así como la del ministro de Transformación Digital, Mijailo Fedorov, que se encargará de la cartera que deja Shmigal.

Según confirma el Parlamento ucraniano en una nota, un total de 265 diputados ucranianos han aprobado el cese de Shmigal, como paso previo para que se ponga al frente de la cartera de Energía, puesto salpicado por la trama de corrupción que a finales de 2025 se llevó por delante a la ministra Svitlana Hrinchuk y al titular de Justicia, German Galushchenko.

El Ministerio estaba en el centro de una operación especial de la Oficina Nacional Anticorrupción tras los indicios de que se había construido un entramado de corrupción para ejercer su influencia sobre empresas estatales, entre ellas Energoatom. Desde entonces ocupaba el cargo de forma interina Artem Nekrasov.

Asimismo, el órgano parlamentario ucraniano ha aprobado la dimisión del vice primer ministro y titular de Transformación Digital que será propuesto como sucesor en el Ministerio de Defensa. Esta votación salió adelante con 270 votos a favor.

DESTITUCIÓN DEL JEFE DE LA INTELIGENCIA UCRANIANA

Asimismo, en otra votación separada, el Parlamento ucraniano ha aprobado el cese de Vasil Maliuk al frente del servicio de Inteligencia nacional (SBU, por sus siglas en ucraniano), en una votación en la que Maliuk se ha ausentado, según informan medios ucranianos.

La votación salió adelante con 235 votos, solo nueve por encima de los 226 que marca la mayoría absoluta para confirmar la destitución. Este lunes la comisión parlamentaria de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia no apoyó su marcha, sin embargo todo quedaba en manos del pleno de la Rada Suprema que sí ha avalado la propuesta de cese del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.