El Parlamento de Venezuela aprueba en primera lectura la ley que permite la explotación petrolera al sector privado

Votación en la Asamblea Nacional de Venezuela - ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA EN X

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves en primera lectura una reforma a la ley de hidrocarburos que abre la explotación petrolera al sector privado, en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque estadounidense a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Queda aprobado por mayoría calificada evidente el proyecto de ley de reforma parcial de la ley orgánica de hidrocarburos en primera discusión", ha anunciado el Parlamento a través de un breve mensaje en redes sociales.

El diputado Orlando Camacho, que ha presentado el proyecto de ley, ha manifestado que este "nace como una necesidad imperativa de la legislación venezolana adoptada a los nuevos tiempos, lo que permite el desarrollo conjunto entre sectores públicos y privados, y hace posible el incremento volumétrico petrolero".

A su vez, ha destacado que Venezuela, "al ser una de las mayores reservas de hidrocarburos, es necesaria su revolución por el escenario energético que ha venido evolucionando hacia un entorno donde los capitales fluyen a los recursos probados y marcos regulatorios predecibles y adaptables".

También ha enfatizado que actualmente la industria de los hidrocarburos se enfrenta a una transición energética acelerada con una volatilidad que exige la inserción dentro del mercado global competitivo mediante la opción de mejores prácticas internacionales, según recoge la cadena de televisión VTV.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha explicado que las reformas y la aprobación de nuevas leyes impulsadas desde el Gobierno responden a la necesidad de ajustar el marco jurídico a las exigencias que demanda el país latinoamericano.

Desde la captura de Maduro el 3 de enero, su 'número dos', Delcy Rodríguez, ha asumido la Presidencia del país latinoamericano de forma interina, quien ha acordado con la Administración de Donald Trump un acuerdo para la venta de petróleo venezolano y ha comenzado un proceso de liberación de personas detenidas, que incluye a ciudadanos tanto venezolanos como extranjeros.