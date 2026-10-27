Las participación en las elecciones de Israel supera el 31% a mediodía, la mayor a esta hora desde 1977

El presidente de Israel, Isaac Herzog, deposita el voto en Jerusalén durante la jornada electoral en el país. - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Central Electoral de Israel ha informado este martes de que el nivel de participación en las elecciones legislativas se sitúa en el 31,5% a mediodía, lo que supone la mayor concurrencia electoral a esta hora desde 1977.

En total, 2,3 millones de israelíes ya han depositado su sufragio a las 12.00 horas del mediodía, lo que apunta a una alta participación, puesto que se trata del dato más alto en casi 40 años, según informan los medios israelíes.

A esta hora tanto el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como su principal rival, el antiguo jefe del Ejército Gadi Eisenkot, han depositado su voto en una jornada en la que más de 7,3 millones de israelíes están llamados a las urnas.

En estas elecciones, Netanyahu se juega su continuidad tras cuatro años en el poder marcados por el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 frente a un bloque heterogéneo de fuerzas que, abanderadas por Eisenkot, busca desbancarle y poner fin al Gobierno más a la derecha que ha tenido Israel desde su creación en 1948.