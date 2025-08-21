El partido AfD recurre ante el Constitucional alemán su catalogación como grupo extremista

BERLÍN 21 Ago. (DPA/EP) -

El partido Alternativa para Alemania (AfD) ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar zafarse de la etiqueta de supuesto grupo extremista de extrema derecha que le otorgaron los servicios de Inteligencia, después de varios rechazos en otras instancias.

Los principales líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, han anunciado este jueves este nuevo capítulo en una disputa legal con la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el nombre oficial de la Inteligencia interior, que arrancó hace más de tres años.

Hasta ahora, los tribunales sí han entendido que la Inteligencia estaba en su derecho de sospechar de AfD y, por tanto, de utilizar contra ellos determinados métodos de vigilancia.

Sin embargo, Weidel y Chrupalla han recalcado que utilizarán todos los medios a su alcance para proteger al partido y a sus militantes de lo que consideran "insultos infundados".

AfD es ahora el primer partido de la oposición en Alemania, en contraposición con la coalición conformada por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el Partido Socialdemócrata (SPD).