El Partido Comunista de China abre una investigación contra Ma Xingrui, miembro del politburó

Archivo - El dirigente chino Ma Xingrui durante un discurso realizado en 2019. - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Comunista de China (PCCh) ha anunciado este viernes que Ma Xingrui, miembro del politburó del Comité Central del partido, está siendo objeto de una investigación "disciplinaria y de supervisión".

Según un comunicado oficial difundido por la agencia estatal Xinhua, Ma está siendo investigado por la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista chino y la Comisión Nacional de Supervisión, que le imputa "violaciones graves de la disciplina y la ley", siguiendo el caso de otros dirigentes que se han visto envueltos en casos de corrupción lo que ha precipitado su caída política.

El hasta ahora secretario del Partido Comunista en la región autónoma de Sinkiang, en el noroeste de China, es el tercer miembro del politburó, órgano clave de toma de decisiones de máximo nivel del partido oficialista en China y conformado por 25 miembros, que es investigado en lo que va de año.

Su caso puede sumarse a los del vicepresidente de la Comisión Militar Central (CMC) el general Zhang Youxia y del jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El inicio de una investigación por "pisotear y socavar el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central", esto es el propio presidente chino, Xi Jinping, y de "fomentar graves problemas políticos y de corrupción" en el seno del Ejército, fue el ocaso de su trayectoria pese a tratarse de dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército.