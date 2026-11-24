Archivo - Yair Golan - Eyal Warshavsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido de Los Demócratas ha anunciado la suspensión de las conversaciones de gobierno con el Yashar del líder opositor Gadi Eisenkot en repulsa a las negociaciones paralelas que están manteniendo este último y su, en teoría, gran rival: el partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El Yashar y el Likud han mantenido ya tres encuentros (más un cuarto que ocurrirá mañana) que han levantado enormes suspicacias entre los partidos opositores a Netanyahu al temerse que están preparando el terreno para un gobierno de unidad.

En un comunicado publicado en redes sociales, Los Demócratas, el partido de Yair Golan, que acumuló ocho de los 120 escaños del Parlamento israelí en las últimas legislativas, deja las conversaciones porque ve "progresos" de cara a un gobierno de unidad que ve intolerable.

Asimismo, considera que las actuales negociaciones para formar una coalición opositora a Netanyahu atraviesan un momento de "parálisis" ante la dificultad de incorporar a los partidos árabes.

"Ante los avances en las negociaciones para formar un gobierno de unidad con Netanyahu, los acuerdos con el Likud para crear una comisión de consenso sobre el golpe de Estado judicial y, al mismo tiempo, la parálisis de las negociaciones para formar un gobierno de cambio, el partido Los Demócratas anuncia la suspensión de las conversaciones con el partido Yashar", reza el comunicado íntegro del partido.

Como nota positiva para Eisenkot, esta misma tarde se ha cerrado un acuerdo de coalición con otro partido rival del Likud, el Yisrael Beitenu del ex ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, que se hizo con siete escaños en los últimos comicios.