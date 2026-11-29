Archivo - Simpatizantes del candidato por Taipeí, Puma Shen, durante los comicios locales en Taiwán - James Hsu / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones locales celebradas este sábado en Taiwán han reforzado la presencia del gobernante Partido Democrático Progresista (DPP), que se ha hecho con casi la mitad de los gobiernos municipales y otorga así un modesto impulso a la Administración del presidente Lai Ching-te, pese a no haber logrado imponerse en la capital, Taipéi.

De esta manera, el DPP ha logrado duplicar sus resultados respecto a las anteriores elecciones de 2022 haciéndose con el control de 10 de los 22 gobiernos locales de la isla, según datos de la Comisión Electoral Central.

Por su parte, el principal partido de la oposición y más próximo a Pekín, el Kuomintang (KMT), se ha impuesto en once municipios, entre ellos la capital, Taipéi, donde su candidato ha vencido por un estrecho margen al aspirante del DPP y ha frustrado las aspiraciones del partido gobernante de recuperar el control de la ciudad por primera vez desde 1998.

"Agradezco al maravilloso pueblo de Taipéi que haya reconocido con su voto los esfuerzos durante los últimos cuatro años", ha declarado el alcalde saliente y miembro del KMT, Chiag Wan-an.

El candidato del DPP a la alcaldía de Taipéi, Puma Shen --sancionado por Pekín en 2024 y objeto de una orden de arresto de las autoridades chinas por promover "actividades independentistas"-- ha afirmado que, pese al desfavorable resultado, la jornada supone "una victoria para la democracia de Taiwán".

Taiwán cuenta con un Gobierno propio desde 1949, aunque Pekín reclama la isla como parte de su territorio. En este contexto, las autoridades taiwanesas han instado a la población a mantenerse alerta frente a las campañas de injerencia y desinformación procedentes de China, en particular ante los bulos que circulan en redes sociales.

Los próximos comicios presidenciales y al Yuan Legislativo (Parlamento) están previstos para enero de 2028.