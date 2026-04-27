El partido gubernamental de Burundi nomina al presidente como candidato para las elecciones de 2027

Archivo - El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, durante su toma de posesión en 2020 (archivo) - Europa Press/Contacto/Evrard Ngendakumana

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental de Burundi, el Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), ha nominado al presidente del país, Évariste Ndayishimiye, como candidato a las elecciones presidenciales previstas para 2027, en las que aspirará a la reelección.

"Évariste Ndayishimiye ha sido elegido durante el congreso nacional extraordinario del CNDD-FDD como candidato del partido a las presidenciales de 2027", ha señalado la formación a través de un mensaje en redes sociales.

En respuesta, el mandatario se ha mostrado agradecido por la "confianza" expresada en él al nominarle como candidato a las urnas. "Gracias por lo que hemos logrado. Os animo a seguir trabajando juntos, para que todos los burundeses puedan prosperar y tener éxito. Permanezcan firmes", ha remachado.

Ndayishimiye, de 57 años, tomó posesión como presidente de Burundi en 2020 para un mandato de siete años, días después de la repentina muerte de su predecesor y mandatario saliente, Pierre Nkurunziza, a causa de un infarto.

El presidente se hizo con la victoria en las elecciones celebradas ese año, unos resultados ratificados por el Tribunal Constitucional, que declaró "nulos y sin efecto" los recursos presentados por la oposición por presunto fraude en las presidenciales.

Los comicios estuvieron marcados por un repunte de la violencia y ante el temor de que el país se vea arrastrado a una crisis violenta como la de 2015, cuando Nkurunziza decidió presentarse a un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunciaba que ello violaba el acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil (1993-2005).