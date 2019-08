El Partido Laborista pide que se suspenda el receso parlamentario por la crisis del Brexit

Publicado 19/08/2019 10:34:31 CET

LONDRES, 19 Ago. (Reuters/EP) -

El Partido Laborista ha reclamado que se suspenda el receso estival en la Cámara de los Comunes para discutir la crisis abierta por el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, en el marco de la cual el líder opositor, Jeremy Corbyn, quiere comenzar a entablar contactos en los próximos días para una posible moción de censura.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se ha marcado como objetivo prioritario sacar a Reino Unido de la UE el 31 de octubre, con o sin acuerdo de por medio. El Partido Laborista --y teóricamente una mayoría de los diputados-- temen las consecuencias de un Brexit desordenado y estudian ya alternativas.

El 'número dos' de Corbyn, John McDonnell, ha afirmado que "es necesario volver a reunir a los diputados" --la vuelta no está prevista hasta el 3 de septiembre--, en aras de tener un "debate apropiado" sobre los escenarios que podrían abrirse. Un informe oficial publicado el domingo por 'The Sunday Times' alertaba de una etapa de escasez de combustible, alimentos y medicinas si Reino Unido abandona la UE sin acuerdo.

McDonnell ha confirmado a la BBC que Corbyn tiene previsto reunirse la próxima semana con representantes de otros partidos para haber de las "tácticas reales" que hay sobre la mesa para "impedir un Brexit sin acuerdo". El líder laborista ha planteado la posibilidad de presentar una moción de censura que le dejaría a él como primer ministro hasta la celebración de nuevas elecciones.

Este hipotético liderazgo de Corbyn genera recelos entre quienes deberían ser sus apoyos, por ejemplo el Partido Liberal Demócrata, y también en el gobernante Partido Conservador. "No veo cómo (Corbyn) podría liderar un gobierno de unidad nacional", ha declarado el diputado 'tory' Dominic Grieve a la radiotelevisión pública.

No obstante, Grieve se ha mostrado dispuesto a "cooperar" tanto con Corbyn como con otras personas que, dentro de la Cámara de los Comunes, estén dispuestas a trabajar para garantizar que no se cumplen las "amenazas" del Gobierno y Reino Unido no abandona de forma abrupta el bloque comunitario el 31 de octubre.

Johnson, entretanto, no ha dado muestras de cambiar de posturas y mantiene su agenda oficial, que incluye contactos con los líderes europeos a los que teóricamente tendría que convencer para que la UE se abriese a renegociar el acuerdo de retirada. Una fuente del Elíseo ha anunciado que el presidente francés, Emmanuel Macron, recibirá al 'premier' británico el jueves para una cena de trabajo, un día después de que Johnson se vea con la canciller de Alemania, Angela Merkel.