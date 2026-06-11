El partido de Netanyahu despeja las dudas sobre el futuro político del primer ministro: "Buscará la reelección"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en una imagen de archivo. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido Likud del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha despejado las dudas sobre el futuro político del mandatario y ha asegurado que "buscará la reelección" en los próximos comicios, una postura que ha sido expresada poco después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que cabía la posibilidad de que pusiera fin a su carrera política.

Desde su formación, sin embargo, han indicado que el jefe de Gobierno, de 76 años, busca seguir adelante y volvería a presentarse a las elecciones a pesar de que una encuesta mostrase que más del 60% de los israelíes prefieren que no se presente a las próximas elecciones parlamentarias, previstas para finales de año.

Netanyahu, el líder que más años ha estado en el cargo de Israel y el único primer ministro en ser imputado mientras ocupa el cargo, no ha dado indicios de que tenga previsto retirarse, una postura a la que ahora se suma la de su partido, que apuesta por la reelección --si bien de momento no se ha anunciado la fecha oficial de los comicios--, según un comunicado difundido a través de Telegram, donde ha recalcado que "si Dios quiere, ganará".

Trump indicó durante una entrevista con la cadena ABC que desconocía si Netanyahu querría seguir en el cargo. "No lo sé, ha tenido una carrera increíble", dijo entonces. "¿Quiere continuar? Por que, como saben, es un primer ministro en tiempo sde guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra", afirmó, en una referencia velada a la posibilidad de que Netanyahu estuviera cansado.

La posibilidad de su reelección será un tema de gran relevancia de cara a las elecciones dado que muchas voces críticas lo consideran el principal responsable de los fallos en materia de seguridad que llevaron a los ataques de Hamás y otras facciones palestinas durante el 7 de octubre de 2023 y propiciaron la posterior ofensiva contra Gaza, donde han muerto casi 73.000 personas en lo que una comisión de la ONU ha calificado como genocidio.

Sin embargo, muchos otros le han brindado un apoyo incondicional, elogiando su actuación durante la guerra y sus relaciones con Trump y otras figuras internacionales. Netanyahu no tuvo rivales para hacerse con el liderazgo del partido en las primarias de noviembre y se considera que cuenta con un control casi total sobre las instituciones y los diputados de su formación.

La gran mayoría de los sondeos sobre intención de voto apuntan a que el bloque de partidos de derechas que lo apoyan no lograrían hacerse con la mayoría en la Knesset, y algunos aventuran una mayoría muy ajustada para aquellos que se oponen a él, aunque el resultado final podría cambiar significativamente.