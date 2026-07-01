El partido opositor turco CHP cesa a una veintena de líderes provinciales en pleno aumento de la tensión interna

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del principal partido de la oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), Kemal Kiliçdaroglu, que pasó a ocupar la presidencia de la formación tras la destitución de Ozgur Ozel, ha cesado este miércoles a 26 líderes provinciales del CHP en todo el país y ha abierto procesos disciplinarios contra otros siete.

La decisión, que ha sido duramente criticada por algunos sectores dentro del partido, ahonda la tensión interna que se vive en la formación desde que la Justicia turca anulara en mayo los resultados del congreso en el que Ozel fue elegido presidente.

La medida ha salido adelante después de que la Junta Central Ejecutiva --encabezada por Kiliçdaroglu-- invalidara la estructura de liderazgo previa a la decisión judicial, según informaciones recogidas por el diario turco 'Hurriyet'.

Así, el liderazgo del partido en las provincias de Bolu, Diyarbakir, Eskisehir, Manisa, Samsun y Tunceli, entre otras, se han visto afectadas por estos cambios, que se suman a los registrados en Osmaniye, Nigde, Çanakkale, Batman y Mardin. Los procesos disciplinarios podrían llevar, además, a la expulsión permanente de algunos de estos miembros.

La tensión entre los seguidores de Kiliçdaroglu y aquellos que apoyan a Ozel ha seguido creciendo durante los últimos meses, especialmente desde que el tribunal suspendió el nombramiento de este último al considerar que se produjeron amaños e irregularidades en el proceso que lo llevó a encabezar la formación en 2023.

Ozel sigue pidiendo celebrar un congreso extraordinario para resolver las disputas, pero el sector fiel a Kiliçdaroglu aseguran que la sentencia impide tal convocatoria. No obstante, cientos de delegados han pedido celebrar un nuevo congreso en vez de esperar al ordinario, previsto para septiembre.

Tras conocer el fallo, el propio dirigente insistió en que no reconocería la decisión y catalogó la medida de "ilegal", por lo que hizo un llamamiento a todos los seguidores del partido a manifestarse y pronunciarse en contra.