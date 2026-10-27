Los partidos árabes logran un resultado histórico en Israel y casi duplican en escaños su resultado de 2022

Archivo - El líder político árabe - israelí Ayman Odeh - Eyal Warshavsky / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos principales fuerzas políticas árabes en Israel, la Lista Árabe Unida (Raam) y la Lista Conjunta, han conseguido en las elecciones de martes en Israel un resultado histórico al duplicar prácticamente en escaños su resultado en 2022, según las primeras protecciones.

Raam, que lidera Mansur Abbas, y la Lista Conjunta de Ayman Odeh ganarían siete y once escaños respectivamente, según la media de proyecciones de los principales canales israelíes. Se trata aproximadamente de al menos 18 escaños frente a la decena, combinada, que ostentaban ambos partidos hasta ahora.

Los partidos árabes se han visto beneficiados por la movilización sin precedentes en su electorado y se perfilan como esenciales para que el bloque liderado por el ex jefe de Estado Mayor y exponente de la oposición, Gadi Eisenkot, tenga la más mínima aspiración a formar Gobierno.

El bloque encabezado por el partido Yashar del militar retirado va liderando las elecciones de este martes en Israel por delante de la coalición encabezada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanayhu (para complicar las cosas, la formación individual más votada), según proyecciones de los medios israelíes.

En cualquier caso, ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu está en condiciones de alcanzar una mayoría de 61 escaños. Por sondeos: Kan 11, Canal 12 y Canal 13 dan a la coalición del ex jefe del Estado Mayor 53, 52 y 53 escaños, respectivamente. El bloque de Netanyahu, por su parte, habría conseguido 50 escaños, de acuerdo con las tres proyecciones.