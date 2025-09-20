El paso entre Jordania y Cisjordania cerrado por la muerte de dos soldados israelíes reabrirá mañana

Archivo - Militares del Ejército de Israel en el paso fronterizo del puente de Allenby o puente del Rey Hussein, que conecta Jordania con Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

Las autoridades jordanas hablan de apertura parcial y dicen que el paso de bienes seguirá prohibido por ahora

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Jordania han asegurado este sábado que el paso fronterizo de Allenby/Rey Hussein, en la frontera con Cisjordania pero controlado por Israel, reabrirá parcialmente durante la jornada del domingo, tras su cierre a raíz de la muerte de dos militares israelíes en un ataque ejecutado el jueves en el lugar.

El Departamento de Seguridad Pública de Jordania ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que el paso abrirá "únicamente para el tráfico de pasajeros", mientras que "el paso comercial quedará cerrado hasta nuevo aviso". "Pedimos a los usuarios del puente que se ciñan a los horarios establecidos para ahorrar tiempo y esfuerzo", ha zanjado.

Las autoridades israelíes cerraron el viernes tanto este paso como otro de los situados en la frontera con Jordania en respuesta al ataque, mientras que el jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ordenó la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a través del mismo hasta que finalice la investigación en torno al ataque.

El Ejército israelí ha señalado que el atacante, de nacionalidad jordana, murió tiroteado, al tiempo que destacó que el hombre era conductor de un camión con ayuda humanitaria destinada en última instancia al enclave palestino. Las autoridades de Jordania han condenado lo sucedido y han abierto su propia investigación sobre el suceso.