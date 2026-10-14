Pekín afirma que Taiwán tendrá que "afrontar las consecuencias" del uso de cañones de agua contra un buque chino

Archivo - Imagen de archivo de un barco de la Guardia Costera de Taiwán. - Zulu Lo/Tmhk / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han alertado este miércoles de que Taiwán tendrá que "afrontar las consecuencias" de un incidente registrado en el mar de China Meridional en el que un buque de la Guardia Costera de Taiwán hizo uso de cañones de agua contra un barco pesquero chino cerca de las islas Pratas, también conocidas como Dongsha.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, ha indicado durante una rueda de prensa que es China quien "posee la sobernaía indiscutible sobre estas islas y sus aguas adyacentes". "Las operaciones de las embarcaciones chinas en esta zona son totalmente legales y legítimas. Estamos decididos a salvaguardar las vidas y los bienes de nuestra población", ha apuntado.

Así, ha acusado a Taiwán de "actuar de forma peligrosa y brutal", provocando una "confrontación" en aguas del mar de China Meridional, por lo que deberá "atenerse a las consecuencias derivadas de estos actos".

En este sentido, ha acusado a las autoridades taiwanesas de "aferrarse de forma obstinada a la idea separatista de la independencia de Taiwán" y de tratar a los barcos de la China continental como de forma "peligrosa y "poniendo en peligro la vida y los bienes del personal involucrado, según informaciones recogidas por el diario 'Lianhe Zaobao'.

El pasado 1 de octubre, la Guardia Costera de Taiwán informó de que su buque 'Yunlin' había detectado dos barcos pesqueros chinos, el 'Yuehuidongyu 75066' y el 'Jinsha', fondeados a 27 millas náuticas (unos 50 kilómetros) al este de las citadas islas. Los guardacostas emitieron inmediatamente una alerta solicitando su retirada de la zona. El primer barco zarpó, pero el segundo permaneció en estas aguas.

Tras tres intentos fallidos de comunicación entre los barcos, el personal de la guardia costera disparó un cañón de agua a modo de advertencia, a una distancia de unos 200 metros del 'Jinsha' durante un periodo de 30 segundos. Al no obtener respuesta, dirigió el cañón de agua hacia el puente de mando durante unos 90 segundos hasta que la embarcación se retiró de la zona.