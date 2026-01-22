Pekín rechaza la existencia de una "amenaza china" en el Ártico tras el preacuerdo de Trump sobre Groenlandia

Archivo - Imagen de archivo de Guo Jiakun, portavoz del Minsiterio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo
MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de China han rechazado este jueves la existencia de una "amenaza china" en el Ártico, tal y como vienen alertando desde Estados Unidos y la OTAN, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado un "marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín "ha estado lidiando con sus cuestiones de política exterior de manera consistente y de acuerdo con los principios y objetivos recogidos en la Carta de Naciones Unidas", según ha recogido el diario 'Global Times'.
"Las acusaciones sobre una supuesta amenaza china son totalmente infundadas y carecen de base alguna que las respalde. China se opone a este tipo de declaraciones y del hecho de que se utilice China como pretexto para sacar adelante intereses egoístas por parte de terceros", ha alertado.
Previamente, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha ensalzado su "muy buena discusión" del miércoles con el presidente de Estados Unidos para abordar las tensiones en torno a Groenlandia y ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la seguridad en el Ártico frente a las amenazas percibidas por parte de Rusia y China, a los que ha pedido "mantener alejados" de la isla danesa, tanto a nivel militar como económico.