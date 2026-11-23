Archivo - Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot. - Antonin Burat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas durante una década en su domicilio por su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión, ha anunciado este lunes que emprenderá acciones legales contra la editorial Tinbad por difundir imágenes íntimas realizadas sin su consentimiento en el marco de la promoción de un libro que sugiere que fue cómplice de lo que sufrió.

El semanario satírico 'Le Canard Enchainé' ha afirmado así que la editorial facilitó a varios periodistas estas imágenes --supuestamente obtenidas por su exmarido y sin el consentimiento de Pelicot-- con el fin de "generar interés" en el libro que estaban promocionando, titulado 'Control: Los callejones sin salida de una historia de éxito' y que se publicará el próximo 26 de noviembre.

Dicho libro aborda el caso Pelicot en uno de sus capítulos. En declaraciones al semanario, Christelle Mercier, editora y responsable de Tinbad, ha admitido no haber obtenido la autorización de Pelicot para difundir dichas imágenes, las cuales, según ella, se distribuyeron para demostrar que Pelicot "no era ni una santa ni totalmente inocente".

Sin embargo, su equipo legal ha arremetido contra la editorial y ha criticado duramente esta decisión. "Utilizar imágenes íntimas de un caso penal para promocionar un libro que cuestiona un proceso judicial en el que todos los implicados fueron juzgados me parece algo despreciable", ha afirmado Stéphane Babonneau, abogado de Pelicot, en declaraciones al diario 'Libération'.

Pelicot fue drogada con sedantes y violada por su exmarido durante cerca de 20 años, un periodo de tiempo durante el cual recurrió a otros hombres para que la violaran, contactándolos a través del ya desaparecido sitio web Coco. Al finalizar el juicio en su contra, que se alargó durante cuatro meses, medio centenar de hombres fueron declarados culpables y condenados; solo uno de ellos presentó un recurso de apelación.

Ahora, la propia Pelicot ha dicho sentirse "completamente consternada" y "humillada" por la difusión de este material, que se ha realizado sin su consentimiento e incluye fotografías en las que aparece desnuda y las cuales habrían sido obtenidas del sumario de juicio celebrado en Aviñón y que llegaron a exhibirse entonces a petición de los abogados de varios de los acusados.

"Estoy profundamente conmocionada por el hecho de que imágenes de mi vida privada e íntima hayan sido exhibidas y explotadas con fines comerciales", ha aclarado, antes de insistir en que se niega a "permitir que la privacidad se convierta en una herramienta de publicidad".

"Hoy me encuentro, una vez más, humillada, expuesta y herida. ¡Como si el calvario del juicio no hubiera sido suficiente!", ha lamentado. En este sentido, ha recalcado que hará uso de "todas las herramientas legales necesarias".

En un comunicado, la propia editorial pedido disculpas y ha rechazado que las imágenes muestren violaciones explícitas, si bien no ha negado que se trate de contenido íntimo y desnudos. La promoción del libro --que aborda el concepto de sumisión y de control coercitivo en el marco del movimiento Me Too-- y las futuras impresiones han quedado de momento paralizadas.