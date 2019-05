Pelosi acusa al fiscal general de mentir al Congreso para encubrir a Trump

Actualizado 03/05/2019 2:35:05 CET

NUEVA YORK, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, ha subrayado este jueves que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, mintió en su comparecencia del miércoles ante el Senado, lo que supone un hecho grave e incluso "un delito".

"Lo que es realmente grave de todo esto es que el fiscal general de Estados Unidos no haya dicho la verdad al Congreso de Estados Unidos. Eso es un delito", ha apuntado Pelosi en rueda de prensa.

Desde el Departamento de Justicia han respondido más directamente a Pelosi por su "ataque infundado" contra Barr. "El ataque infundado de la presidenta Pelosi contra el fiscal general es insensato, irresponsable y falso", ha apuntado la portavoz de Justicia Kerri Kupec.

El miércoles los demócratas interrogaron a Barr por su gestión de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, las que catapultaron al actual mandatario, Donald Trump, que fue quien nombró a Barr.

Este mismo jueves el miembro demócrata de la Cámara de Representantes Don Beyer ha criticado que durante su comparecencia Barr "se retorció como una galleta pretzel intentando defender a Trump y a la vez evitar el perjurio. "Fue realmente decepcionante. Hace unas semanas propuse que pensara dimitir, pero ayer quedó en evidencia que él era el abogado defensor del presidente en vez de el fiscal general de Estados Unidos", ha subrayado Beyer.

Estaba previsto un segundo día de comparecencia para este mismo jueves, pero finalmente Barr ha informado de que no acudiría. En respuesta, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jerrold Nadler, ha advertido a Barr de que en el futuro podrían enviarle un requerimiento formal para que testifique. Además, son varias las voces demócratas que exigen la dimisión de Barr.

El propio Trump ha salido al paso de esta polémica y ha destacado que ha sobrevivido a la "caza de brujas" gracias en parte a sus oraciones. "Me preguntan que cómo he superado todo eso. Que cómo he superado la caza de brujas y todo lo demás (...). Simplemente lo he hecho y pensamos en Dios. Eso es verdad", ha afirmado durante un acto en la Casa Blanca convocado por el Día Nacional de la Oración.

Barr publicó una versión censurada del Informe Mueller el pasado 18 de abril y la oposición asegura que, aunque se descarta la confabulación con Rusia para las elecciones, no ocurre lo mismo con respecto al posible delito de obstrucción a la justicia.

PEDIR A LOS ASESORES QUE NO TESTIFIQUEN

La Casa Blanca ha indicado en una carta dirigida a Barr que Trump tiene derecho a pedir a sus asesores que no testifiquen ante comisiones del Congreso en relación con la cuestión rusa.

La misiva, a la que ha tenido acceso la agencia de noticias Reuters, respalda la postura del presidente estadounidense a la hora de hacer frente a los demócratas, que tratan de utilizar el informe Mueller como trampolín para abrir otras investigaciones.

"Una cosa es que un presidente inste a la transparencia y la cooperación en el marco de una investigación criminal dentro de la rama ejecutiva y otra cosa es dejar que sus asesores comparezcan ante el Congreso", recoge el texto escrito por el asesor legal Emmet Flood.

La carta afirma que el informe Mueller en sí mismo contiene "defectos legales" de gran envergadura. "El fiscal especial y su equipo fracasaron a la hora de actuar como fiscales y solo como eso", añade.