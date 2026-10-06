Un pelotón de fusilamiento ejecutará al psiquiatra militar que mató a trece personas en la base Fort Hood (EEUU) en 2009

Archivo - Homenaje a militares fallecidos en un tiroteo en la base estadounidense de Fort Hood, en Texas - Sgt. Ken Scar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos, bajo recomendación del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y con la aprobación del presidente del país, Donald Trump, ha anunciado que un pelotón de fusilamiento ejecutará al psiquiatra militar "yihadista" del Ejército estadounidense que en 2009 abrió fuego contra las tropas de la base militar de Fort Hood, en Texas, matando a trece personas e hiriendo a otras 32.

"El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha recomendado --y el presidente Donald J. Trump ha aprobado-- la pena de muerte por fusilamiento a cargo del Ejército de los Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan, el yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009", ha anunciado en redes el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.

Hasan, psiquiatra militar que alcanzó en el Ejército de Estados Unidos el rango de mayor --equivalente en España al de comandante-- "mató a trece personas e hirió a otras 32 mientras gritaba 'Allahu Akbar' (transliteración al inglés de la expresión 'Alá es grande' en árabe) durante el ataque", ha afirmado Parnell.

Ahora, "el secretario del Ejército (Adam Telle, en funciones) fijará la fecha y el lugar de la ejecución", dictada por la Justicia militar estadounidense. "Por fin ha llegado el día del juicio para Hasan", ha zanjado el portavoz del Pentágono.

El Departamento de Defensa pondrá fin así a un largo proceso iniciado hace ya cerca de 17 años, después de que el estadounidense musulmán Hasan --parapléjico a raíz de las heridas de bala que recibió al ser reducido-- matara a trece personas e hiriera a decenas de ellas el 5 de noviembre de 2009 en la que era entonces la mayor base militar en Estados Unidos.