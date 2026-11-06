Peña pide una prórroga de 72 horas para ejercer su defensa ante el Senado de Paraguay

Archivo - El presidente de Paraguay, Santiago Peña - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha solicitado una prórroga para presentar su defensa ante el Senado en el marco del juicio político abierto en su contra por el escándalo financiero de Ueno Bank, al considerar insuficiente el tiempo concedido tras recibir la notificación de la acusación, que iba acompañada de un gran volumen de documentación anexa.

Peña anunció su dimisión este jueves, pero esta no se hizo efectiva al no reunirse el quórum necesario en el Congreso para votarla, y se inició por contra el proceso en el Senado para su juicio político.

Ahora Peña ha concretado en su misiva que recibió la notificación a las 22.15 horas (hora local) de este jueves y que la comunicación incluía un documento de acusación de 15 páginas y aproximadamente 300 folios de anexos. Así, en una carta dirigida al senador Basilio Núñez, presidente del Senado y el Congreso paraguayos, que un plazo inferior a 12 horas resulta "insuficiente para que un proceso cumpla los estándares de un Estado de Derecho".

En la misma línea, el mandatario paraguayo ha señalado que este escaso margen temporal vulnera "claramente" la garantías del debido proceso, especialmente el derecho a disponer de tiempo suficiente para seleccionar un abogado de confianza y preparar adecuadamente su defensa. "Eso no es debido proceso", ha afirmado, justificando su petición de una prórroga de 72 horas.

Peña ha defendido que, al tratarse de un proceso del que podría derivarse una sanción, deben respetarse las garantías propias de un Estado de Derecho, al tiempo ha asegurado que expondrá públicamente toda su "verdad", incluso si sus explicaciones resultan "incómodas" para determinados sectores políticos. "Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", ha manifestado, reafirmando su intención de afrontar el procedimiento.

La comparecencia de Peña ante el Legislativo paraguayo tendrá lugar después de presentar su dimisión este jueves por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.