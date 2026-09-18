El Pentágono anuncia sus nuevos protocolos para la "detección y tratamiento" de deficiencia de testosterona en hombres

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (en el centro), posa con miembros de la Unidad de Seguridad Portuaria 301 de la Guardia Costera - Po1 Crystal Burgess/Us Coast / Zuma Press / Europa

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha emitido una guía médica para sus oficinas y personal médico estableciendo "protocolos uniformes de detección y tratamiento" para la "deficiencia de testosterona en hombres", tras el anuncio en julio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que la cartera comenzaría a realizar pruebas al respecto y que recomendaría terapias con hormonas en caso de que sea considerado necesario.

"El director de la Agencia de Salud de la Defensa (DHA, por sus siglas en inglés) ha emitido directrices clínicas integrales dirigidas a los departamentos militares y a los proveedores de atención médica. Con efecto inmediato, estas directrices abordan la deficiencia de testosterona en hombres, estableciendo protocolos uniformes de detección y tratamiento en toda la organización de la DHA y asignando las responsabilidades para su cumplimiento", ha señalado el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado.

En el mismo, ha defendido que, "al identificar y tratar de manera proactiva los niveles hormonales subóptimos, el Departamento continúa invirtiendo en la salud de sus combatientes, fortaleciendo su rendimiento y maximizando la preparación de la fuerza".

Las nuevas directrices --que sustituyen a unas publicadas a inicios de mes y rescindidas poco después-- dan continuidad a la orden emitida en julio por Hegseth, que afirmó que, si bien Estados Unidos invierte "firmemente" en armas, plataformas y equipos, su "ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual".

"Tenemos un deber sagrado de mantener esa ventaja, por lo que debemos buscar constantemente nuevas vías para optimizar su desempeño, su resiliencia y su salud a largo plazo", manifestó.