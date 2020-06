El Pentágono dice no tener "evidencias" de que Rusia ofreciera dinero a los talibán para matar militares

El secretario de Defensa, Mark Esper - Jack Sanders/US Department of De / DPA

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha asegurado que hasta el momento no ha hallado ninguna prueba que corrobore que Rusia ofreció dinero a los talibán para que mataran a soldados estadounidenses y aliados en Afganistán, como desveló el diario 'New York Times' y ha negado que haya ocurrido Moscú.

Según ha explicado el portavoz del Pentágono, Jonathan Hoffman, el departamento está evaluando la información de Inteligencia sobre la presunta implicación de la Dirección General de Inteligencia (GRU) rusa llevó a cabo "actividad maliciosa contra las fuerzas de Estados Unidos y de la coalición en Afganistán".

"Hasta la fecha, el Departamento de Defensa no tiene pruebas que corroboren y validen las recientes alegaciones" publicadas por la prensa, ha señalado Hoffman, que ha asegurado que Washington siempre se toma la seguridad de sus fuerzas en Afganistán y en todo el mundo "muy en serio y por tanto adoptamos continuamente medidas para evitar el daño de potenciales amenazas".

El Pentágono se alinea así con lo expresado tanto desde la Casa Blanca como por el propio presidente, Donald Trump. El mandatario sostuvo el domingo que "probablemente se trata de otra farsa fabricada sobre Rusia, tal vez por las noticias falsas de 'The New York Times', buscando hacer quedar mal a los Republicanos" y dijo que Inteligencia no había considerado "creíbles" las informaciones.

El 'New York Times' informó el viernes de que los servicios secretos rusos habrían ofrecido en secreto dinero a los talibán a cambio de la muerte de militares estadounidenses y británicos desplegados en Afganistán con el fin de desestabilizar a ambos países.

Según el periódico, Trump sabía desde hace meses que se había producido esa oferta, pero al parecer no hubo una respuesta concreta. Las fuentes señalan que la unidad 29155 del GRU fue la que ofreció estas recompensas, la misma unidad que estaría implicada en el intento de asesinato del exagente ruso Sergei Skripal en Reino Unido el 4 de marzo de 2018, con un intento de golpe de Estado en Montenegro, con un envenenamiento de un fabricante de armas búlgaro y con un intento subversivo en Moldavia.

La Casa Blanca negó rápidamente cualquier tipo de conocimiento o implicación de Trump o del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en este asunto. "Ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados de la presunta recompensa rusa", sostuvo la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, que calificó como "equivocación" la noticia publicada al "sugerir erróneamente que el presidente Trump conocía este asunto".

La información también ha sido desmentida por el Kremlin. "Estas afirmaciones son totalmente falsas", aseveró este lunes el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.