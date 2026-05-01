El Pentágono integrará las IA de SpaceX, Amazon, OpenAI, Google o NVIDIA en sus redes de máxima seguridad

Archivo - Imagen de archivo de militares de EEUU - Armin Weigel/dpa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este viernes un acuerdo con gigantes tecnológicos como SpaceX, Amazon, OpenAI, Google o NVIDIA para potenciar el uso de la inteligencia artificial (IA) en "redes clasificadas" de máxima seguridad como parte de una estrategia para priorizar el uso de esta herramienta en las operaciones militares.

El acuerdo, también firmado con Microsoft y Reflection, pretenden "acelerar la transformación hacia el establecimiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como una fuerza de combate donde la IA es lo primero" en las redes con Niveles de Impacto 6 y 7, que son sistemas de seguridad nacional que manejan "información crítica para misiones de alta sensibilidad".

"El acceso a un conjunto diverso de capacidades de IA proporcionará a los militares las herramientas necesarias para actuar con confianza y proteger a la nación ante cualquier amenaza", añade el Departamento de Defensa, antes de trasladar la convicción, tanto de la cartera que dirige Pete Hegseth como la de sus "socios estratégicos" con los que ha firmado este acuerdo, en "que el liderazgo estadounidense en IA es indispensable para la seguridad nacional".

El Pentágono se ha visto envuelto este año en fricciones con compañías tecnológicas sobre el uso de la IA en sus sistemas. En marzo, la Administración Trump acusó a la compañía Anthropic de imponer términos "inaceptables" ante la negativa de sus directivos de permitir su uso para una serie de fines militares.

Ello no ha impedido que la iniciativa de Hegseth siga adelante. Según el Pentágono, la plataforma oficial de inteligencia artificial del Departamento de Guerra, GenAI.mil, ya está siendo empleada por 1,3 millones de sus empleados.