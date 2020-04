Perú advierte de la "muerte civil" de aquellos que no abonen las multas por saltarse la cuarentena

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Interior de Perú, Carlos Morán, ha señalado este martes que aquellas personas que no abonen en cinco días hábiles las multas por saltarse la cuarentena, deberán hacer frente a una "muerte civil", con la que se les impedirá hacer transacciones bancarias, trámites en los registros públicos o en notarías.

Morán ha añadido que además el impago conllevaría los respectivos intereses que se aplican en otro tipo de sanciones administrativas. Las multas por saltarse el confinamiento oscilan entre los 86 soles (unos 23 euros) y los 430 (115).

"Si bien hay una sanción penal porque violan una decisión sanitaria del Gobierno para evitar la propagación de la epidemia, también hay sanción económica", ha recalcado Morán.

APERTURA GRADUAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Por su parte, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha anunciado este martes que a partir del 27 de abril, se reanudarán gradualmente las actividades económicas, después de que un día antes finalice la cuarentena de manera oficial.

No obstante, Vizcarra ha señalado que el Gobierno no permitirá "la concentración masiva de personas", pero sí algunas actividades, como las de "carácter productivo" que no impliquen aglomeraciones. Todas ellas, ha matizado, se llevarían a cabo "con las respectivas medidas dispuestas".

"Todo el mes de mayo vamos a ir comenzando las actividades, pero será de manera gradual, paulatina (...) lento para no generar el rebote de la enfermedad", ha explicado.

Este "lento" despertar al que ha hecho referencia Vizcarra correspondería a la primera de las tres fases por las que Perú deberá transitar antes de abandonar definitivamente la excepcionalidad que esta situación ha provocado en el país y en el resto del mundo.

A partir del mes de junio, ha explicado, dará inicio la segunda fase, "cuando comience nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo y el país" con el fin de "ir generando las condiciones para salir del proceso de hibernación".

El último paso, que vaticina comenzará a partir del primer trimestre de 2021, estará marcado por su "intensidad" y los "cambios estructurales" que deberá hacer Perú. Para entonces, confía en que se haya logrado una vacuna y que la población haya creado "un proceso de inmunización propia del organismo".

Hasta el momento Perú ha registrado, según el último balance del Ministerio de Salud, 10.303 casos de contagio y 230 fallecimientos. Lima, la capital, es el principal foco de contagio con 7.476 personas afectadas.