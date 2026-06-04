Perú extiende por 60 días el estado de emergencia en cuatro localidades fronterizas con Chile

Archivo - Personal militar de Perú - Europa Press/Contacto/Jason Sheil - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha decidido este jueves extender el estado de emergencia en cuatro distritos fronterizos con Chile por un plazo de 60 días para hacer frente a la crisis de seguridad que vive el país y que implica restricciones de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional o la libertad de reunión.

Así lo recoge un decreto firmado por el presidente del país, José María Balcázar, y difundido en el diario oficial 'El Peruano', donde se precisa que la medida entrará en vigor el próximo martes, 9 de junio, y afectará a los distritos de Palca, Tarata, La Yarada-Los Palos y Tacna, todos ubicados en la provincia de Tacna, en el sur de Perú.

Durante la vigencia de esta prórroga, la Policía Nacional sigue siendo la encargada de mantener el orden en las zonas objeto de la norma con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el cuerpo "determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", agrega el texto que autoriza la "restricción o suspensión del ejercicio de los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales".

Las fuerzas de seguridad deberán emitir un informe de situación a las autoridades en los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia para analizar los resultados obtenidos bajo la norma.

Las actividades que congreguen a un alto número de personas, independientemente de sus motivos-religioso, cultural, deportivo o no deportivo- deberán ser comunicadas a las autoridades que otorgarán el permiso correspondiente si así lo considera, una regla que no se aplica a eventos con una baja afluencia.