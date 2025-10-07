Peskov cree que la UE depende de las "políticas rabiosas" de Polonia y los bálticos tras las palabras de Merkel

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este martes que la Unión Europea está "secuestrada" por las "políticas rabiosas" de Polonia y los bálticos, en respuesta a las recientes declaraciones de la ex canciller Angela Merkel, que deslizó que estos países serían responsables en parte del colapso de las negociaciones con Ucrania en 2021.

"En muchos asuntos de política exterior, lamentablemente, la Unión Europea, está secuestrada por las políticas rabiosas de los países bálticos y Varsovia", ha valorado de esta manera Dimitri Peskov, portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, las declaraciones de Merkel al medio húngaro Partizán.

"Es evidente", ha remarcado Peskov que, en base a ello, ha remarcado que "cabe suponer que la señora Merkel tiene razón en esta cuestión", informa Interfax.

Merkel expuso que el fracaso de las conversaciones de paz con Rusia estuvo marcado por la posición de Polonia y los países bálticos, que se opusieron a un formato alternativo a los acuerdos de Minsk para tratar directamente como Unión Europea con Putin ante el temor de que no hubiera una política común hacia Rusia.

Unas afirmaciones que no sentaron nada bien a los aludidos, como cabría esperar, alguno de los cuales reprochó a Merkel haber "calculado mal el coste de la cooperación económica con Rusia" y contribuido "con alegría" mediante el gasoducto Nord Stream a que Alemania dependiera de la energía rusa.

Palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, que en un hilo de X calificó de "erróneo" sugerir que son responsables de que Rusia acabara invadiendo Ucrania. "La verdadera causa es la negativa de Putin a aceptar el colapso de la URSS", dijo.