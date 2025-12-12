Petro afea la falta de comunicación entre presidentes latinoamericanos frente a la "invasión" de EEUU

Archivo - El presidente de Colombia, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Li Zijian - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afeado este jueves una aparente falta de comunicación entre los presidentes latinoamericanos ante lo que ha denunciado como una "invasión" por parte de Estados Unidos, después de que el país norteamericano haya incautado en la víspera un petrolero frente a las costas de Venezuela y en el marco de las crecientes hostilidades de Washington.

"Ni un solo presidente latinoamericano ha llamado a otro presidente latinoamericano para preguntarse qué hacer ante el hecho de que estamos siendo invadidos, porque no existen aguas internacionales en el Caribe", ha declarado en una comparecencia pública.

El mandatario colombiano ha señalado que "el Caribe está lleno de los pueblos del Caribe y de sus formas políticas de organización y económicas" antes de reiterar que "no hay aguas internacionales en el Caribe". "Luego, o caen los misiles o salen los misiles de aguas que no son de los dueños de los misiles", ha argumentado.

Petro ha asegurado que la incautación del petrolero por Washington frente a Venezuela demuestra que el motivo de la campaña estadounidense contra el Gobierno de Nicolás Maduro "es petróleo, petróleo y petróleo", si bien ha advertido de que el crudo "está a punto de morir" como recurso, por lo que ha defendido que "nosotros tenemos que plantearnos otro tipo de desarrollo" y ha apelado a la cooperación de los países del continente.

"No podemos tener el mismo poder militar, no podemos tener el mismo poder de dinero. Pero podemos tener otros poderes. Esto comienza a ser uno. Juntarnos", ha afirmado.

Las declaraciones de Petro llegan después de que Estados Unidos haya incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, lo que ha provocado una demanda por parte de Caracas ante la Organización Marítima Internacional (OMI). El presidente Donald Trump, que justifica las hostilidades y ataques contra embarcaciones en aguas del Caribe como parte de una operación contra el narcotráfico, ha amenazado a Petro con ser "el siguiente".