Petro felicita a María Corina Machado por el Nobel y confía en que contribuya al "diálogo" para la "paz"

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habitual aliado del Gobierno de Nicolás Maduro, ha felicitado este viernes a la opositora venezolana María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz: "Espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz".

Petro se ha pronunciado en su cuenta de la red social X, con un mensaje en el que también felicita a la activista y política keniana Wangari Maathai, fallecida en 2011, por un premio Nobel que recibió en el año 2004.

El mandatario colombiano no hace alusión en su mensaje al trasfondo del reconocimiento a Machado, que el Comité Noruego ha justificado por su defensa pacífica de la democracia frente al "régimen" de Maduro en Venezuela y su deriva "autoritaria".

El jurado ha alabado el "incansable esfuerzo" de la dirigente opositora para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición "justa y pacífica" de "la dictadura a la democracia".