Petro solicita permiso al Congreso para salir del país durante un año

Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros
MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -
El expresidente de Colombia Gustavo Petro ha solicitado al Senado autorización para abandonar el país durante un año para atender compromisos "de carácter personal, social, político y académico".
"Me dirijo a ustedes para solicitar respetuosamente la autorización previa de la Plenaria del Senado de la República para salir del territorio nacional", reza la misiva del exmandatario con fecha de este lunes.
Petro ha aludido al "artículo 196 de la Constitución" para pedir este permiso con una "vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de (sus) funciones como presidente de la República".