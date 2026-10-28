La petrolera Nabep envía a Texas su primer cargamento de crudo venezolano tras el acuerdo con EEUU

Archivo - Balancín petrolero ubicado en Caracas. - Jimmy Villalta / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía petrolera North American Blue Energy Partners (Nabep), liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, ha anunciado la llegada de su primer cargamento de crudo a Estados Unidos, consistente en un millón de barriles distribuidos en dos petroleros que ya han atracado en el puerto de Corpus Christi, en Texas.

Para conmemorar la naturaleza del acuerdo alcanzado entre la compañía y su nuevo comprador estratégico, el Gobierno de Estados Unidos, Nabep ha entregado este primer millón de barriles "sin coste alguno para el contribuyente estadounidense", según ha explicado la compañía en un comunicado. El envío materializa el arranque del pacto rubricado con los departamentos de Estado y de Defensa estadounidenses, que otorga a Washington el derecho a adquirir a precio de coste el 20% de la producción de la petrolera, además de una participación del 35% en el capital de la matriz de la compañía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, se han desplazado este martes al puerto texano para presenciar la llegada de uno de los buques. Durante un mitin celebrado en el propio puerto texano, el presidente estadounidense ha presumido por la operación, señalando ante los asistentes al buque en cuestión. "Tienen un pequeño barco ahí fuera. Tiene un millón de barriles de petróleo de Venezuela, y estamos celebrando la mayor victoria petrolera de la historia", ha dicho.

Trump ha defendido el éxito de la intervención asegurando que el crudo se está suministrando a Estados Unidos "a coste cero para el contribuyente estadounidense", al tiempo que ha destacado que las relaciones con Caracas se han vuelto "muy buenas" y que las grandes petroleras están inyectando miles de millones de dólares en el país sudamericano para generar un volumen masivo de empleo y extracción de crudo.

Por su parte, Betancourt ha destacado en el comunicado la rapidez logística del suministro: "Este cargamento ha llegado a Texas en poco más de una semana. El crudo de Oriente Medio puede tardar más de un mes", ha afirmado el consejero delegado de la firma.

"Este primer envío tras el acuerdo entre EEUU y Nabep será seguido por miles de llegadas similares, y cada una de ellas demuestra al mundo que Venezuela ha vuelto a ser un proveedor de energía fiable, con Estados Unidos como su comprador principal", ha subrayado Betancourt, añadiendo que cada petrolero que navega hacia el norte del continente americano "genera empleo e inversión de regreso a Venezuela".

El hito comercial coincide con la escalada productiva de la compañía. Según ha informado la petrolera, su producción total de hidrocarburos alcanzó el pasado 19 de octubre los 223.509 barriles de petróleo equivalentes al día, teniendo derechos para comercializar más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en el país sudamericano.