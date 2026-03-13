Pezeshkian acusa a EEUU e Israel de "buscar la división de los países islámicos" durante una llamada con Al Sisi

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian. - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha acusado este viernes a Estados Unidos e Israel de "buscar la visión de los países islámicos", además de tener "intenciones siniestras" en relación con el territorio iraní, contra el cual ambos países lanzaron una ofensiva militar el pasado 28 de febrero.

Así lo ha expresado durante una conversación telefónica con su homólogo egipcio, Abdelfatá al Sisi, al que ha dado las gracias por "oponerse a la guerar, la inestabilidad y la inseguridad en las región". "Damos la bienvenida a cualquier iniciativa que refuerce la unidad y la cohesión", ha aclarado, según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Por su parte, Al Sisi ha aprovechado la ocasión para condenar "categóricamente" los ataques de Irán contra países del Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes. "Estos países no apoyaron ni participaron en la guerra contra Irán sino que contribuyeron a los esfuerzos para reducir la tensión y respaldaron las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para lograr una solución diplomática", según recoge un comunicado de la Presidencia egipcia.

Al Sisi ha afirmado que Egipto defiende el principio de "buena vecindad" y ha pedido que se detengan "de inmediato estos ataques". En este sentido, ha mostrado su "grave preocupación" por la situación actual en Oriente Próximo y "el bienestar de los pueblos" de la zona.

Además, las partes han puesto sobre la mesa posibles vías para poner fin al aumento de la tensión y han subrayado la disposición de Egipto "a realizar todos los esfuerzos necesarios para mediar y priorizar soluciones políticas y diplomáticas a la crisis actual". Es por ello que han pedido a todas las partes "respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, así como la soberanía e integridad territorial de los Estados".