Pezeshkian advierte de que la aprobación final de cualquier acuerdo depende del líder supremo iraní

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian (archivo) - Foad Ashtari / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha señalado este domingo que cualquier acuerdo que se alcance con Estados Unidos para poner fin al conflicto entre ambos países deberá recibir el visto bueno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y ha insistido en que Teherán no renunciará a su "derecho" a desarrollar tecnología nuclear.

"No se tomará ninguna decisión fuera del marco del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y sin la coordinación y el permiso del líder supremo", ha afirmado Pezeshkian en declaraciones a la televisión pública iraní, IRIB.

Pezeshkian ha recalcado que están "dispuestos" a dar "garantías al mundo" de que no buscan desestabilizar la región, sino la paz, pero ha subrayado que los negociadores "jamás vejarán la dignidad de nuestro país". "Nosotros y quienes participan en las negociaciones jamás fallaremos a la dignididad del país", ha insistido.

Sí se ha mostrado dispuesto a dar "garantías al mundo de que no queremos armas nucleares". "Ni nosotros ni el equipo negociador no cederemos en modo alguno el honor y el orgullo del país", ha argumentado.

El presidente iraní ha emplazado además a la propia televisión pública a "apoyar con una sola voz coherente y dirigida al mundo la decisión que se tome en el ámbito de la diplomacia", al igual que deben hacer todas las instituciones iraníes.

"La radiotelevisión iraní debe ser portavoz de unidad y cohesión nacional. Si todos nos movemos juntos bajo la dirección del líder supremo y mantenemos la cohesión nacional los enemigos jamás podrán lograr sus objetivos en contra del país", ha remachado.