Pezeshkian asegura que Irán "está comprometido con la paz" y desvela "esfuerzos de mediación" de "algunos países"

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante un discurso en Teherán (archivo) - Mehdi Bolourian/Iranian Presiden / DPA - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha subrayado este viernes que Teherán "está comprometido con una paz duradera" en Oriente Próximo y ha desvelado que "algunos países" han iniciado ya "esfuerzos de mediación" para intentar poner fin al conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, sumido entonces en una negociación con Washington para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Algunos países han iniciado esfuerzos de mediación. Seamos claros: estamos comprometidos con una paz duradera en la región, pero no dudamos en defender la dignidad y la soberanía de nuestra nación", ha dicho Pezeshkian en un mensaje a través de sus redes sociales. "La mediación debe dirigirse a quienes subestimaron al pueblo iraní y provocaron este conflicto", ha señalado.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.